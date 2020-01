Tommaso Paradiso omaggia Roma nel video del singolo 'I nostri anni'

È "la grande bellezza" di Roma a fare da sfondo al videoclip del nuovo singolo di Tommaso Paradiso, "I nostri anni". La clip, con regia degli YouNuts!, duo di videomaker composto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, già collaboratori di - tra gli altri - Salmo e Jovanotti e già al fianco dei Thegiornalisti e di Paradiso per i video di "Riccione", "Questa nostra stupida canzone d'amore", "Felicità puttana", "New York", "Maradona y Pelè" e "Non avere paura", è tutta ambientata nel centro della Capitale: ha per protagonista lo stesso cantautore, prima ripreso a cena con alcuni amici in un ristorante appena dietro via dei Condotti e poi a passeggio per le strade deserte della città di notte.

Alcune scene sembrano richiamare proprio il film premio Oscar del 2012 di Paolo Sorrentino, soprattutto quelle girate vicino alla Fontana dell'Acqua Paola al Gianicolo (il "fontanone" di vendittiana memoria, cantato dalla voce di "Notte prima degli esami" nella sua "Roma Capoccia") o alla Villa del Priorato di Malta (dal buco della serratura del portone d'ingresso della villa si vede la cupola di San Pietro). E conoscendo la passione di Paradiso per il cinema, i riferimenti potrebbero essere non casuali.

"I nostri anni" è il secondo singolo solista dell'ex leader dei Thegiornalisti dopo la chiacchierata separazione dagli altri due componenti della band.