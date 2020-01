Chi è Aeham Ahmad, il pianista che accompagna Elodie a Sanremo 2020

Dal campo profughi di Yarmouk, alle porte di Damasco, al Festival di Sanremo: quella di Aeham Ahmad, che sul palco dell'Ariston affiancherà Elodie nella serata di giovedì 6 febbraio, dedicata alle celebrazioni per i settant'anni del Festival (la cantante romana lo ha scelto per farsi accompagnare sulle note della sua versione di "Adesso tu" di Eros Ramazzotti), è una storia coinvolgente. Ahmad, classe 1988, l'ha raccontata anche in un libro, "The pianist of Yarmouk", "il pianista di Yarmouk", così come è stato soprannominato: il riferimento è al campo profughi palestinese alle porte di Damasco dove il musicista viveva, prima di fuggire dalla Siria e dalla guerra per cercare rifugio in Europa.

Appartenente alla minoranza palestinese presente in Siria, Ahmad lavorava nel negozio di strumenti musicali di suo padre, violinista non vedente. Costretto a vivere nel campo profughi palestinese, Ahmad era solito portare il suo pianoforte in strada con un carretto e cantare per la gente stremata dalla guerra civile scoppiata nel 2011. Le immagini e i video che lo ritraevano per le strade di Yarmouk insieme al suo pianoforte, tra cumuli di macerie, fecero conoscere a tutto il mondo la sua storia. Poi, però, lo Stato islamico conquistò il campo di rifugiati e i miliziani dell'Isis bruciarono il suo pianoforte, considerato proibito, spingendo il musicista a fuggire.

Solo con uno zaino in spalla, Ahmad percorse migliaia di chilometri a piedi e alla fine riuscì ad arrivare in Europa, a Berlino. Nel Vecchio Continente il pianista cominciò a fare concerti e a ricevere premi per il suo impegno a favore dei diritti umani.

Lo scorso dicembre Aeham Ahmad è stato ospite della semifinale di "X Factor": ha fatto ascoltare "I forgot my name" (dal suo album "Aeham Ahmad & Friends", uscito l'anno scorso) e "Mad World" dei Tears for Fears, accompagnato dai concorrenti del talent show di SkyUno.