Sanremo 2020, Casa Sanremo diventa 'La casa del Festival'

Casa Sanremo, l'iniziativa concepita e attuata dal Consorzio Gruppo Eventi diretto da Vincenzo Russolillo che da tredici anni rappresenta uno degli spazi più conosciuti e apprezzati dai frequentatori del Festival della Canzone Italiana, ha siglato un accordo con la RAI che farà diventare la struttura la "Casa del Festival" in occasione del prossimo Festival di Sanremo: tra le altre particolarità che caratterizzeranno la "nuova" Casa Sanremo in occasione della settantesima edizione dello storico concorso canoro ci sarà "Tra palco e città", progetto sempre prodotto da Consorzio Gruppo Eventi che - grazie a un red carpet che collegherà il Teatro Ariston alla stessa Casa Sanremo passando per Piazza Colombo, dove sarà allestito un palco che ospiterà le riprese dei programmi TV e Radio Rai ed eventi collaterali che avranno per protagonisti ospiti speciali - porterà l'intrattenimento e gli artisti protagonisti del festival nelle strade della cittadina ligure. Sempre Casa Sanremo ospiterà le riprese dell'Altro Festival, il programma condotto da Myss Keta e Nicola Savino che prenderà il posto del tradizionale Dopofestival.

Vincenzo Russolillo, Presidente di Consorzio Gruppo Eventi, ha dichiarato:

“Questa è un’edizione molto importante per Casa Sanremo. La crescita del progetto, nato 13 anni fa da un’idea condivisa con Mauro Marino, oggi diventa più forte e concreta nella partnership con RAI, che si traduce in un lavoro incrociato, fianco a fianco con la Tv di Stato, e diventa esponenziale e esplosiva con 'Tra palco e città' e la triangolazione con il Teatro Ariston e il grande palco di Piazza Colombo. Restano alcuni punti fermi, che il pubblico ha imparato ad amare, come l’opportunità di vedere il Festival in diretta sui megaschermi allestiti nei teatri di Casa Sanremo e l’ampio planning di eventi, che mette in vetrina tanti ambiti, dal social alla cultura, al food, per permettere a cittadini, turisti e addetti ai lavori, che in quei giorni affollano Sanremo, di vivere con uno spirito di euforia la settimana del Festival della musica italiana. Oggi, finalmente vediamo realizzato il nostro sogno: quello di essere parte integrante dell’evento più seguito dagli italiani”

A Russolillo ha fatto eco Antonio Marano, Presidente di Rai Pubblicità: