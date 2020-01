Pete Doherty, all’asta un ritratto che realizzò con il suo stesso sangue

Il prossimo 11 febbraio sarà battuto all’asta un dipinto che ritrae il frontman dei Libertines e Kate Moss - databile intorno al 2005 quando i due erano una coppia. Il ritratto in questione fu realizzato dallo stesso Pete Doherty con pastelli colorati e il suo stesso sangue.

L’attuale proprietario, che ricevette il dipinto dallo stesso Doherty prima della sua separazione dalla supermodella britannica avvenuta nel 2007, ha deciso di vendere il ritratto - per un valore di 5 mila sterline - che sarà messo all’incanto dalla casa d’aste Swords di Stansted Mountfitchet, nella contea di Essex.

Come è possibile vedere dalle foto riportate dalla testata britannica Dailymail, il volto di Kate Moss è riconoscibile nella sagoma disegnata sul lato destro del ritratto mentre la figura più scura che emerge dal vaso dovrebbe rappresentare Pete Doherty.

Nel 2012 la galleria d’arte Cob Gallery di Londra ospitò una mostra intitolata “On Blood: A Portrait of the Artist” che proponeva alcuni lavori pittorici del leader dei Libertines. L’esposizione presentava anche il ritratto di una figura femminile realizzato da Doherty e Amy Winehouse, scomparsa il 23 luglio 2017, con il loro stesso sangue. L’opera in questione, intitolata “Ladylike”, fu successivamente venduta presso un'asta svoltasi a Londra per 35 mila sterline (circa 43 mila euro).