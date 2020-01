Vinicio Capossela, in arrivo ‘Bestiario d’amore’ e un tour

Il prossimo 14 febbraio il cantautore di origini irpine pubblicherà il suo nuovo progetto discografico dal titolo “Bestiario d’amore”, un disco di quattro brani che affrontano il tema dell’amore. Nello stesso giorno debutterà alla Union Chapel di Londra lo spettacolo eponimo del nuovo lavoro di Vinicio Capossela, che sarà poi impegnato in un tour che lo vedrà esibirsi in diverse città d’Italia.

Per il suo nuovo progetto discografico - che sarà disponibile in digitale, in CD ed EP 10” nero, oltre che in vinile 10” in edizione limitata di colore rosso acquistabile presso i negozi di dischi indipendenti - Capossela ha tratto ispirazione dal componimento letterario “Bestiario d’amore" di Richart de Fornival. In un comunicato stampa il cantautore ha detto:

“L’Amore apre i cancelli allo zoo interiore che ci portiamo dentro. Attiva in noi il lupo, il coccodrillo e la sirena, ci rende parenti stretti del licantropo, del corvo e dell’asino selvaggio, ci rende credibili la fenice e l’unicorno. Insomma mette in moto e rivela un intero bestiario d’amore, perché l’innamorato è un mostro, sopraffatto dalla necessità di mostrarsi. Mostrare il proprio stato o nasconderlo, abitare l’incantesimo o romperlo, abbracciare la trasformazione o respingerla sono soltanto alcuni piccoli casi degli smisurati quesiti che lo stato febbrile pone. Non potendo evitare l’amore lo celebreremo quindi in forma di bestiario usando tutte le allegorie che la natura animale offre. Per iniziare, ci rivolgeremo a una lettera scritta da un erudito del milleduecento, Richart de Fornival, e al suo bestiario d’amore.”

Il testo di Richart de Fornival ha ispirato il poema musicale illustrato da Elisa Seitzinger e vestito con orchestra sinfonica dal Maestro Stefano Nanni, che dirigerà anche l’orchestra ICO Magna Grecia in occasione delle prime tre date del tour italiano di Capossela previste al Teatro Orfeo di Taranto il 21 febbraio, al Teatro Kennedy di Fasano il 22 febbraio e al Teatro Verdi di San Severo il 23 febbraio. La tournée di Vinicio Capossela farà poi tappa a Carrara, Mantova, Pesaro, Aosta, Milano, Piangipane, Bourg-en-Lavaux, Salerno, Lugo e Roma. In occasione dei concerti al Paviglione di Lugo e dello spettacolo alle Terme di Caracalla, il cantautore si esibirà accompagnato dall’Orchestra giovanile Luigi Cherubini diretta sempre dal Maestro Stefano Nanni.

Ecco il calendario del tour con le date finora confermate:

14.02.2020 LONDRA – Union Chapel

21.02.2020 TARANTO - Teatro Orfeo (con l’orchestra ICO Magna Grecia)

22.02.2020 FASANO - Teatro Kennedy (con l’orchestra ICO Magna Grecia)

23.02.2020 SAN SEVERO - Teatro Verdi (con l’orchestra ICO Magna Grecia)

27.02.2020 CARRARA - Teatro Animosi

28.02.2020 MANTOVA - Teatro Bibiena

29.02.2020 MANTOVA – Teatro Bibiena

04.03.2020 PESARO - Teatro Rossini

06.03.2020 AOSTA -Teatro Splendor

10.03.2020 MILANO - Teatro dei Filodrammatici

11.03.2020 MILANO - Teatro dei Filodrammatici

12.03.2020 MILANO - Teatro dei Filodrammatici

13.03.2020 MILANO - Teatro dei Filodrammatici

14.03.2020 MILANO - Teatro dei Filodrammatici

15.03.2020 MILANO - Teatro dei Filodrammatici

16.03.2020 MILANO - Teatro dei Filodrammatici

27.03.2020 PIANGIPANE -Teatro Socjale

01.04.2020 BOURG-en-LAVAUX - Cully Jazz Festival – Chapiteau

15.04.2020 SALERNO – Teatro Verdi

19.06.2020 LUGO (RA) - Paviglione di Lugo per Ravenna Festival (con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini)

22.06.2020 ROMA – Terme di Caracalla (con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini)

Di seguito è riportata la copertina di “Bestiario d’amore”, illustrata da Elisa Seitzinger: