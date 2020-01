My Chemical Romance, la reunion: annunciata la prima data in Europa

Raggiungerà anche il Vecchio Continente la reunion dei My Chemical Romance, la band guidata dal frontman Gerard Way che alla fine dello scorso mese di ottobre ha annunciato il ritorno alle attività da vivo dopo sei anni di stop: il gruppo di "The Black Parade" ha ufficialmente annunciato una data per il prossimo 20 giugno allo stadio MK di Milton Keynes, nel Buckinghamshire.

Benché a oggi il gruppo non abbia ancora annunciato un vero e proprio tour mondiale, i My Chemical Romance hanno confermato date in tutto il mondo: il primo appuntamento è fissato per il 20 marzo prossimo a Melbourne, in Australia, al quale seguirà il giorno successivo un altro show a Sydney, sempre nella terra dei canguri. Dopo una data a Auckland, in Nuova Zelanda, il 25 marzo, Way e compagni si trasferiranno in Giappone, dove sono attesi a Osaka e Tokyo rispettivamente il 28 e 29 marzo. L'ultima data al momento inserita nel calendario ufficiale, al momento, è proprio quella di Milton Keynes del prossimo 20 luglio: per il momento non si hanno notizie circa eventuali appuntamenti nell'Europa continentale.