Blondie: Debbie Harry e Chris Stein, 'tour' in UK a maggio

Debbie Harry e Chris Stein, rispettivamente voce e chitarrista - nonché principale autore - dei Blondie saranno protagonisti di un breve tour inglese fissato tra i prossimi 22 e 28 aprile: i due cofondatori del gruppo di "Heart of Glass" incontreranno i fan a Glasgow, Birmingham, Manchester e Londra per parlare delle proprie carriere, ovviamente legate in maniera indissolubile al gruppo che debuttò discograficamente nel 1976 con l'eponimo album di "X Offender" e "In the Flesh".

Lo spunto per l'organizzazione dell'iniziativa è stato rappresentato dalle pubblicazioni dell'autobiografia della Harry, "Face It", spedita sui mercati lo scorso anno, e i due libri fotografici firmati da Stein "Negative" e "Point Of View": come promesso dai promoter, agli incontri non mancheranno "immagini dall'autobiografia di Debbie e dai due libri di Stein, oltre che a filmati, contributi forniti dai fan, letture e uno scambio con il pubblico. Ogni presentazione prevederà soprese, ospiti speciali e fotografie inedite". Al momento non sono stati annunciati appuntamenti anche nell'Europa continentale.