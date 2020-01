Foals, due concerti in Italia a giugno

I Foals hanno confermato due date in Italia per l'inizio della prossima estate: la formazione di Oxford guidata dal cantante e polistrumentista Yannis Philippakis sarà di scena il 23 giugno al Rock in Roma (presso l'Ippodromo delle Capannelle) e il 24 giugno al Sexto 'Nplugged, festival in programma a Sesto al Reghene, in provincia di Udine. I biglietti per entrambi gli appuntamenti saranno disponibili a partire dalla mattina del prossimo venerdì, 24 gennaio, sul circuito TicketOne e presso tutte le altre rivendite autorizzate al prezzo di 30 euro (esclusi diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali).

L'ultima fatica in studio pubblicata dal gruppo - la seconda parte del dittico "Everything Not Saved Will Be Lost" - è stata spedita sui mercati lo scorso 18 ottobre: circa un mese dopo è stato presentato il documentario "Rip Up The Road", lungometraggio che documenta l'ultimo tour mondiale del gruppo, culminato con la partecipazione (in incognito) alla passata edizione del Festival di Glastonbury e con un concerto all'Alexandra Palace di Londra.

La più recente esibizione dei Foals in Italia risale allo scorso 16 maggio, quando il gruppo fu di scena sul palco del Fabrique di Milano.