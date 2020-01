Ligabue, il concerto al 'nuovo' Campovolo va sold out

Il management di Ligabue ha annunciato il "tutto esaurito" per l'evento che il cantautore emiliano terrà il prossimo 12 settembre presso la RCF Arena, nuova struttura dedicata alla musica dal vivo allestita presso l'area già conosciuta come Campovolo, dove la voce di "Urlando contro il cielo" si era già esibita nel 2005, nel 2011 e nel 2015 (oltre che nel 2012 nell'ambito della rassegna benefica "Italia loves Emilia"): a poco più di due mesi dall'apertura delle prevendite, sono stati venduti tutti i 100mila tagliandi resi disponibili dagli organizzatori.

Con una capienza limitata per ragioni di sicurezza a 100mila unità e una pendenza del parterre del 5% per offrire una visione ottimale al pubblico, la RCF Arena Reggio Emilia - in occasione della festa per i trent'anni di attività musicale di Ligabue - ospiterà anche uno spazio multimediale (dove si potrà ripercorrere le tappe più importanti nella carriera del rocker emiliano) e una ruota panoramica. A partire dal prossimo 2 marzo saranno disponibili sul sito ufficiale dell'artista le informazioni relative ai parcheggi e all'accesso all'area per l'evento.

Come già riferito da Rockol, la gestione e la programmazione degli eventi live presso la RCF Arena Reggio Emilia sarà curata dalla Arena Campovolo S.r.l., società formata dallo storico manager di Ligabue Claudio Maioli e da Ferdinando Salzano, amministratore di Friends&Partners, società di live promoting acquisita nel 2017 da CTS Eventim, colosso tedesco del ticketing e della promozione di eventi dal vivo. A curare l'impianto audio della struttura è la Rcf Group S.p.a., società specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di impianti audio professionali impegnatasi nell'impresa anche come title sponsor.