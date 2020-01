Megadeth, il ritorno ai live dopo la malattia di Dave Mustaine. Video

A inizio gennaio Dave Mustaine aveva annunciato di aver terminato con successo il ciclo di cure alla quali si era sottoposto dopo la diagnosi di cancro alla gola ricevuta la scorsa estate: nella serata di ieri, lunedì 20 gennaio, i Megadeth sono tornati a esibirsi dal vivo - a Helsinki, in Finlandia - per la prima volta dall'ottobre del 2018. La formazione trash metal californiana si è esibita in apertura ai Five Finger Death Punch, che accompagneranno per tutto il tour europeo - che passerà anche dall'Alcatraz di Milano il prossimo 16 febbraio: nel corso del proprio set i Megadeth hanno eseguito undici brani, tra i quali classici come “Hangar 18”, “A tout le monde”, “Symphony of Destruction” e “Holy Wars… The Punishment Due”.

Ecco, di seguito, le canzoni eseguite dai Megadeth alla Hartwall Areena di Helsinki il 20 gennaio 2020:

SETLIST Prince of Darkness (registrata)

Hangar 18

Wake Up Dead

Sweating Bullets

Dawn Patrol

Poison Was the Cure

Trust

A Tout Le Monde

She-Wolf

Dystopia

Symphony of Destruction

Peace Sells

BIS #1 Holy Wars... The Punishment Due

Silent Scorn (registrata)



L'attività dal vivo della band di "Rust in Peace" si interruppe bruscamente nel 2019 per due ragioni non connesse tra loro: prima i Megadeth videro sfumare la tranche di appuntamenti come spalla di Ozzy Osbourne in nordamerica a causa del rinvio del tour del già frontman dei Black Sabbath, poi - in estate - Mustaine annunciò di dover sospendere le attività dal vivo e in studio per curare una forma di tumore alla gola. Al momento le uniche date confermate dal gruppo sono quelle come spalla alla formazione di "And Justice for None".