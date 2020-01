Umberto Tozzi, nuovo album in lavorazione

Intervistato da Mario Luzzatto Fegiz per il Corriere della Sera, Umberto Tozzi ha svelato di essere al lavoro su un nuovo album di inediti, ideale successore di "Ma che spettacolo" del 2015. Le session di registrazione stanno avendo luogo in uno studio di Montecarlo, dove la voce di "Gloria" risiede.

"Sono concentrato sul nuovo disco. Finalmente un album di canzoni nuove, dieci brani"

Spunto per l'intervento dell'artista è stata la scomparsa di Serafina Scialò, ritrovata senza vita nella sua abitazione a Udine lo scorso venerdì. Al proposito Tozzi ha dichiarato:

"Non voglio commentare. Non intendo rilasciare interviste. L’ho perdonata per tutto il male che ha fatto a me e a nostro figlio (...). Voglio solo precisare che non mi sono mai sposato con la Scialò. Avrei potuto mandarla in galera per i soldi di cui si è appropriata. (...) Ma anche se mi aveva lasciato sul lastrico io rinunciai all’azione penale: era la madre di mio figlio"

Umberto Tozzi tornerà a esibirsi con Raf a partire dal prossimo 2 marzo, quando il tour congiunto riprenderà dall'Europauditorium di Bologna per poi fare tappa a Firenze, Bergamo, Napoli, Bari, Torino, Milano, Genova e Bassano, per poi concludersi all'Auditorium Parco della Musica di Roma il 29 aprile successivo. Dopo questa ultima tappa nella Capitale, il sodalizio dal vivo dei due artisti di scioglierà. Al momento non è chiaro, tuttavia, se agli appuntamenti già annunciati possano aggiugersene altri: