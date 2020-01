Gli U2 stavano per sciogliersi ma The Edge...

Il frontman degli U2 Bono ha rivelato - parlando al podcast di Hozier 'Cry Baby' - che la band irlandese fu a un passo dallo sciogliersi. Accadde nel periodo dopo l'uscita del loro secondo album, “October”, pubblicato nell'ottobre 1981.

Ha detto il cantante di Dublino:

“Abbiamo avuto una crisi di fiducia sulla nostra band e sulla sua utilità. Ci siamo guardati intorno e ci siamo detti, 'Questo mondo va completamente a culo e anche noi". È rotto. In che modo una rock band può giocare un ruolo per ripararlo? In un certo senso è una cosa vanagloriosa da fare. Volevamo solo smettere. Non riuscivamo a capirlo. Edge l'ha capito. Ha iniziato a scrivere una canzone, “Sunday Bloody Sunday”. Disse che avremmo potuto scrivere sul settarismo nel nostro paese.”