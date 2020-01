Orchestra Verdi: concerto tributo ai Pink Floyd

L'Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, domenica 26 gennaio presso l'Auditorium di Milano terrà un concerto-tributo ai Pink Floyd.

Per l’occasione, laVerdi sarà diretta da Giovanni Marziliano e affiancata da una band costituita da Matteo Giudici (chitarre), Emanuele Pescia (Tastiere), Ivan Merlini (Organo), Giulio Cazzani (Basso), Tobia Scarpolini (Batteria), Giovanni Tarocco (Sassofono), Riccardo Rebughini (chitarra e voce), Roberto Tiranti (voce solista), Alessandro Formenti, Lavinia Broggi, Monica Nobile (Voci).

L'Orchestra eseguirà per intero l'album “The Dark Side of The Moon” pubblicato dalla band inglese nel 1973. A completare il programma, i brani “Shine on You Crazy Diamond” e “Comfortably Numb”.

Per informazione sui biglietti e prenotazioni: Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, orari di apertura: mar/dom, ore 10.00/19.00. Tel. 02.83389401/2/3, e I sit laverdi.org e vivaticket.it.

(Orchestra Giuseppe Verdi)