AC/DC, voci all’Australia: nuovo album a febbraio/marzo e tour con Brian Johnson

Se ne parla da tempo e ancora, lo sottolineiamo, il sigillo dell’ufficialità non c’è, ma le voci che vogliono gli AC/DC di ritorno sulle scene con un nuovo album e un nuovo tour si fanno sempre più sostanziali. Ne avevano parlato nei mesi scorsi - ma è dal mese di agosto che voci autorevoli si sono espresse nel merito - diverse figure vicine alla leggendaria formazione australiana, come il manager dei Black Crowes Mark DiDia e Dee Snider dei Twisted Sister e adesso a tornare sull’argomento è il presentatore australiano Eddie McGuire, che nel corso del Triple M Melbourne Hot Breakfast show ha dichiarato: “Ci sono state speculazioni, ma il mio messaggio è che ci sarà un nuovo album degli AC/DC a febbraio o marzo di quest’anno ma anche che gli AC/DC saranno in tour in Australia a ottobre o a novembre 2020”. Dice ancora McGuire:

E dopo molto lavoro e molte ricerche tecniche sono riusciti a trovare un aiuto per l’udito di Brian Johnson, che sarà davanti. E anche il batterista Phil Rudd potrebbe tornare nel gruppo a suonare le percussioni o la batteria con il chitarrista Angus Young così che torneranno tre, beh, non degli originali ma tre dei più antichi, se vogliamo dire così.

Del riavvicinamento dei pesi massimi del rock australiano si era iniziato a parlare la scorsa estate, quando Johnson e Rudd erano stati avvistati fuori dai Warehouse Studios di Vancouver, lo stesso luogo dove sono stati immortalati da Mike Fraser. Da quel momento l’eventuale ripresa delle attività del gruppo di “Back in Black” non ha mai trovato conferma, ma nemmeno smentita, da parte degli AC/DC. La saga continua.