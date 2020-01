Clannad, una data in Italia per il tour d’addio

Il tour d’addio dei Clannad farà tappa anche in Italia: la band irlandese passerà alle nostre latitudini il prossimo 26 maggio, quando la formazione si esibirà al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna (NO). I biglietti per il live, unica data nella Penisola dei Clannad, saranno disponibili all’acquisto dalle 10 di mercoledì 22 gennaio su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate.

Oltre alla tournée attraverso la quale i Clannad saluteranno i loro fan, la band nata a Gweedore si congederà dalle scene anche la attraverso la pubblicazione dell’antologia “In a Lifetime”, in uscita il prossimo 13 marzo. “Prima del nostro tour mondiale del 2013-2015 discutemmo a riguardo di un nostro tour finale, e quando Pádraig ci ha lasciati abbiamo deciso che il nostro prossimo tour sarebbe stato davvero l’ultimo”, ha commentato il gruppo, proseguendo: “Faremo in modo di farlo diventare un’avventura memorabile, e per accompagnarlo siamo lieti di pubblicare ‘In a Lifetime’, che speriamo lascerà ai nostri fan un’eredità preziosa”.

Ecco i dettagli del concerto di Fontaneto d’Agogna:

Inizio concerto h 21:00

Poltronissima numerata: € 40,00 + prev.

Poltrona numerata: € 35,00 + prev.

Galleria numerata: € 25,00 + prev.

I Clannad hanno esordito nel mercato del disco nel 1973 con l’album “Clannad”. L’ultimo lavoro d’inediti della formazione, “Nádúr”, risale al 2013.