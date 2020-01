Concerti, Niccolò Fabi: le prime date del tour estivo

Mentre ancora sono in corso le ultime date del tour invernale – Niccolò Fabi ha ancora in calendario i concerti di Roma, Napoli, Bari, Ancona, Bergamo e Parma – la voce di “Lasciarsi un giorno a Roma” ha annunciato le date del tour estivo che lo vedrà protagonista sui palchi all’aperto della Penisola. Stando alle date fino a questo momento rese note la tournée della bella stagione debutterà al Teatro romano di Ostia antica, nell’ambito del Rock in Roma, il 24 giugno, e si concluderà al Magnolia di Milano il 10 settembre. Lo staff dell’artista fa però sapere che il tour è in aggiornamento e nuove date verranno comunicate prossimamente. Ecco, intanto, il primo calendario diffuso:

24 GIUGNO - ROMA - TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA (Rock in Roma)

26 GIUGNO - FIESOLE (FI) - TEATRO ROMANO (Estate Fiesolana)

27 GIUGNO - VERONA - TEATRO ROMANO (Rumors Festival)

10 LUGLIO - BOLOGNA - SEQUOIE MUSIC PARK

11 LUGLIO - GRUGLIASCO (TO) - GRUVILLAGE

25 LUGLIO - CESENA - ROCCA MALATESTIANA (Acieloaperto)

26 LUGLIO - GARDONE RIVIERA (BS) - ANFITEATRO DEL VITTORIALE (Tener-A-Mente)

8 AGOSTO - LOCOROTONDO (BA) - LOCUS FESTIVAL

10 SETTEMBRE - MILANO – MAGNOLIA

I biglietti saranno disponibili su TicketOne dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 20 gennaio, con due eccezioni: per la data di Locorotondo i biglietti saranno disponibili, sempre su TicketOne, dal 3 febbraio, e per il concerto di Torino, invece, dalle ore 10.00 di domani, martedì 21 gennaio.

Sul palco con Niccolò Fabi ci saranno Roberto Angelini, Pier Cortese, Alberto Bianco, Daniele “mf coffee” Rossi e Filippo Cornaglia. Prima di dare il via al tour estivo, il cantautore porterà la musica di “Tradizione e tradimento” e del suo repertorio anche nel Vecchio Continente, nell’ambito di un tour europeo che culminerà a Lisbona il 25 aprile prossimo.

Fabi, classe 1968, ha pubblicato il suo undicesimo album d’inediti, “Tradizione e tradimento”, lo scorso mese di ottobre, a circa tre anni di distanza da “Una somma di piccole cose”. Oltre agli album da solista l’artista ha all’attivo un disco realizzato con Daniele Silvestri e Max Gazzè, “Il padrone della festa”, datato 2014.