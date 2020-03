Lucio Battisti, il primo album canzone per canzone: “Io vivrò (senza te)”

Uscita il 24 ottobre 1968 come lato B di “La mia canzone per Maria” che esaltava poligamia, libertà sessuale e felicità, “Io vivrò (senza te)” presentava una situazione opposta, tanto “colta” (con quegli archi barocchi) e triste quanto “La mia canzone per Maria” era allegra e popolaresca. Il protagonista deve lasciarsi con la sua lei (chissà se è Francesca...): situazione trita delle canzoni d’amore. La novità sta nel fatto che lui, pur triste ed abbattuto, sa che così va la vita:

Che non si muore per amore è una gran bella verità

e quindi, invece del catalogo di quello che non avrebbe più fatto con lei, ecco il catalogo di quello che farà: non solo “Io vivrò senza te / anche se ancora non so / come” ma

solo continuerò e dormirò mi sveglierò, camminerò lavorerò, qualche cosa farò

sembra una vera e propria dissacrazione di un luogo comune della letteratura amorosa d’ogni tempo e luogo, se non fosse che “qualche cosa di sicuro io farò: piangerò”, con il canto di Battisti che diventa un disperato lungo urlo. Però

se ritorni nella mente basta pensare che non ci sei che sto soffrendo inutilmente perché so, io lo so, io so che non tornerai.

Il 45 giri non andò bene. Ci voleva Sanremo per imporre Battisti, ormai notissimo come autore, ma cantante dalle alterne fortune.

Renzo Stefanel

