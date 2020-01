Sting: un concerto in Italia a luglio

Sting torna in concerto in Italia. Il tour mondiale dell'ex Police farà tappa nel nostro paese la prossima estate, più precisamente a luglio, per un'unica data - almeno per ora, in attesa di eventuali sorprese. Ad ospitarla sarà la città di Parma e i biglietti saranno in vendita già a partire da questa settimana.

Sting si esibirà sul palco del Parco della Cittadella il prossimo 23 luglio. Il concerto a Parma farà parte della branca europea della sua tournée. È il secondo ospite internazionale del cartellone del festival Parma CittàDella Musica, dopo i Kraftwerk (che invece si esibiranno al Parco della Cittadella a maggio).

I biglietti per il concerto di Sting a Parma saranno in vendita su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da questo venerdì, 24 gennaio.

Per Sting si tratterà di un ritorno in Italia a distanza di pochi mesi dal concerto dello scorso ottobre al Mediolanum Forum di Assago e a un anno dagli spettacoli al Gran Teatro Geox di Padova e in Piazza Napoleone a Lucca.