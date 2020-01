Josh Klinghoffer dice che non ci sono problemi con i Red Hot Chili Peppers

A metà dicembre è giunto l'annuncio che il chitarrista John Frusciante è rientrato nei Red Hot Chili Peppers. Al rientro di Frusciante corrisponde l'uscita, dopo 10 anni, di Josh Klinghoffer che nel 2009 aveva sostituito proprio Frusciante.

Klinghoffer in una intervista concessa a Ultimate Guitar, che chiede se esiste acredine tra lui e la band californiana, risponde:

“Non credo. Non da parte mia."

Chiestogli poi quale lezione avrebbe eliminato dal suo periodo insieme ai Red Hot Chili Peppers, il chitarrista ha risposto:

“Chiedimelo un'altra volta”.

Tra i ricordi migliori Klinghoffer giudica il suo assolo alla fine di "Dark Necessities" come 'buono', e rivela che "Never Is A Long Time" ha un posto speciale nel suo cuore:

"Ho ancora un debole per la canzone "Never Is a Long Time", ma nessuno lo sa".

I Red Hot Chili Peppers sono attualmente al lavoro sulle canzoni di un nuovo album. Il pubblico italiano potrà godere di un loro concerto il prossimo 13 giugno alla Visarno Arena di Firenze.