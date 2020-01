Corey Taylor: "Quando ero giovane imparai a rubare automobili"

Corey Taylor, cantante di Slipknot e Stone Sour, ha ricordato quando era un giovane senza soldi e quindi imparò a rubare automobili. Inoltre, la mattina, prima di andare a scuola, passava a da un minimarket di fronte a casa sua per riempirsi le tasche

Ecco cosa ha detto, come riportato da Metalcastle:

“Andavo a scuola a piedi ogni mattina, ma la prima cosa che facevo era andare a rubare in un negozio di fronte a casa mia. Mi riempivo le tasche di barrette di cioccolato, poi a scuola le vendevo per 25-50 centesimi al pezzo in modo da avere i soldi per comprare sigarette o per prendere del cibo. È sorprendente che non mi abbiano mai preso.”