Sanremo 2020: un sondaggio dice che lo guarderanno due italiani su tre

A quindici giorni dall'inizio della settantesima edizione del festival della canzone italiana, che si terrà al Teatro Ariston di Sanremo (Im) dal 4 all'8 febbraio, la polemica imperversa: gossip, politica, rapporti di genere uomo-donna.

Come scrive il sondaggista Antonio Noto sul Quotidiano Nazionale, il festival è una consuetudine consolidata per buona parte degli italiani e queste polemiche sono per la maggior parte delle volte alimentate dalla politica che cerca di averne riscontro e vetrina.

Almeno questo è quanto emerge dal sondaggio condotto dall'Istituto Demoscopico NotoSondaggi. Infatti, per il 53% delle persone consultate la politica cerca di essere presente durante il festival per averne un ritorno mediatico. Il 65% degli intervistati dichiara che lo seguirà, a fronte di un 24% che dice di non esserne assolutamente interessato e il 64% sostiene che si tratta solo di canzoni, mentre il 27% ritiene che sia anche un modo per propagandare un messaggio politico. Il 58% afferma poi che il festival è ancora lo specchio della società e, per rispondere all'ultima domanda, il campione preso in esame giudica “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno e “Perdere l'amore” di Massimo Ranieri, rispettivamente con il 42 e il 41%, sono le canzoni più belle presentate nelle sessantanove edizioni del concorso canoro.

La composizione anagrafica di quanti seguiranno il festival quest'anno indica che interessa il 20% dei giovani (tra I 16 e I 24 anni), il 61% degli adulti e il 72% degli anziani.