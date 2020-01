John Entwistle: esce la biografia 'The Ox'

Sarà pubblicata il prossimo 7 aprile la prima biografia del bassista degli Who John Entwistle. Il libro, che esce in completo accordo con la famiglia, è stato scritto dallo scrittore e giornalista Paul Rees, e si intitola “The Ox”, uno dei soprannomi del musicista inglese scomparso il 27 giugno 2002.

Entwistle ha contribuito a creare con il batterista Keith Moon alla sezione ritmica degli Who e ha scritto per la band inglese canzoni come "My Wife", presente nell'album “Who's Next” del 1971, oppure "Cousin Kevin" e "Fiddle About" per “Tommy” del 1969. Anche se la sua canzone più nota è senza dubbio “Boris the Spider”.

Questo il comunicato che annuncia l'uscita del libro: