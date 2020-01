Bruce Springsteen dal vivo al 'Light of Day' - VIDEO

Ieri sera Bruce Springsteen si è esibito al Paramount Theater di Asbury Park (New Jersey) in occasione della ventesima edizione del concerto di beneficenza denominato Light of Day che raccoglie fondi per la lotta contro la malattia, o morbo, di Parkinson e le malattie a lui correlate.

Il Boss prima si è unito sul palco al cantautore newyorchese Jesse Malin che lo ha introdotto con queste parole: "Ora farò uscire un ragazzo, un ragazzo un po' più grande, canta abbastanza bene". I due hanno eseguito due brani di Malin: "Broken Radio" e "Meet Me at the End of the World".

Bruce Springsteen joins Jesse Malin at the Light of Day show in Asbury Park. pic.twitter.com/CX9h9XWTCa — Stan Goldstein (@Stan_Goldstein) January 19, 2020

Dopo il cameo con Malin, Springsteen si è unito anche a Willie Nile per la sua "One Guitar" e, infine, ha tenuto un set di un'ora e undici minuti insieme a Joe Grushecky e ai suoi Houserockers. Qui a seguire potete consultare la scaletta:

1. Talk to the King

2. The Promised Land

3. Pumping Iron, Sweating Steal

4.Atlantic City

5. Never Be Enough Time

6. Darkness on the Edge of Town

7. Pink Cadillac

8. Savin’ Up

9. Light of Day

10. Thunder Road (acustica)