Sum 41, concerto annullato per una bomba esplosa vicino al luogo dell’evento

La band guidata da Deryck Whibley - di scena ieri sera, 18 gennaio, allo Zenith di Parigi - si è vista costretta ad annullare la data che l'avrebbe vista impegnata questa sera sul palco del Les Etoiles della capitale francese. Il live dei Sum 41 è stato annullato dopo che un ordigno esplosivo è stato fatto esplodere vicino al luogo dell’evento. Lo show della band di “All killer no filler” di questa sera era stato annunciato come un live intimo all’interno della branca europea del tour "No personal space”, partito lo scorso 14 gennaio in Belgio e che farà tappa anche in Italia il prossimo 28 gennaio.

Stando a quanto riportato da Blabbermouth in un articolo, la formazione canadese ha pubblicato sui social la seguente dichiarazione:

“Durante le prove per il concerto di stasera a Parigi, un dispositivo esplosivo è stato fatto esplodere appena fuori dalla porta del locale. La band, la troupe e i fan in fila sono tutti al sicuro e non ci sono stati feriti. Vista la dimensione intima della nostra performance 'Personal space’, non siamo in grado di garantire sicurezza al pubblico. Siamo profondamente rattristati nell'annunciare che lo show di stasera è stato cancellato. Seguiranno ulteriori informazioni.”

Il post riportato qui sopra, però, è stato cancellato dalle pagine social dei Sum 41 e sostituito da un messaggio che informa sulle modalità di rimborso dei biglietti acquistati per il concerto di stasera.

Deryck Whibley e soci sono attualmente impegnati nella tournée a supporto del loro ultimo album, "Order in decline” uscito lo scorso luglio. Ieri sera i Sum 41 allo Zenith di Parigi hanno proposto dal vivo alcune canzoni tratte dall’ideale seguito di “13 Voices” e brani dei loro precedenti album, oltre a successi del passato come “Underclass hero”, “Pieces”, “Still waiting”, “Fat lip” e “In too deep”. La band canadese, al momento dei bis, ha proposto anche la cover di “We will rock you” dei Queen.

Ecco alcuni video e la scaletta del live del 17 gennaio.

Turning Away

The Hell Song

Motivation

The Bitter End

Over My Head (Better Off Dead)

We're All to Blame

War

Out for Blood

The New Sensation

Walking Disaster

With Me

No Reason

Fake My Own Death

A Death in the Family

Screaming Bloody Murder

Underclass Hero

Pieces

The People Vs…

Makes No Difference

Fat Lip

Still Waiting

Bis:

We Will Rock You (Queen cover)

In Too Deep

Never There