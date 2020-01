Phil Collins: ‘Avrei lasciato i Genesis per unirmi agli Who.’

A margine di una recente intervista per la rivista Classic Rock, il musicista britannico ha ricordato, tra le altre cose, di quella volta che disse a Pete Townshend che avrebbe lasciato i Genesis per unirsi agli Who e prendere il posto del compianto Keith Moon. Quando Phil Collins fece la sua offerta, però, Kenney Jones era già stato ingaggiato come batterista nella band di “My Generation”.

L’ex Genesis ha raccontato a Mark Ellen di Classic Rock: “Interpretai il ruolo di Uncle Ernie in 'Tommy' [durante un concerto del 1989 con gli Who] che ho amato fare, nonostante fosse politicamente scorretto - interpretando un pedofilo. Ma fu fantastico perché ero con gli Who.” Collins ha poi raccontato:

“Stavo lavorando con Townshend subito dopo la morte di Moon [avvenuta nel 1978] e gli dissi: ‘Avete qualcuno che suona la batteria? Perché mi piacerebbe farlo. Lascerò i Genesis.’ Pete rispose: ‘Cazzo, lo abbiamo chiesto a Kenney Jones.’ Perché Kenney Jones, a insaputa dei più, suonava al posto di Keith quando questo era troppo fuori di sé per farlo. Era troppo educato per gli Who. Ma io avrei fatto il lavoro. Mi sarei unito a loro.”

Ecco una registrazione video dell'esecuzione di "Fiddle About" - brano tratto da "Tommy" - durante un concerto degli Who con Phil Collins, andato in scena allo Universal Amphitheatre di Los Angeles nel 1989.