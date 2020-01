I Queen esprimono la loro ammirazione per i BTS

Brian May, Roger Taylor e Adam Lambert si sono esibiti lo scorso 16 gennaio a Seul per la prima data del “Rhapsody tour” al Gocheok Sky Dome, dove i Queen saranno di scena anche oggi 18 gennaio. In occasione della conferenza stampa che si è svolta a Seul, in vista dei due concerti della band un tempo guidata da Freddie Mercury con Adam Lambert, Brian May e compagni hanno espresso la loro ammirazione per la musica K-Pop e per i BTS.

Il chitarrista dei Queen, parlando dell’impatto che ha avuto questo genere musicale a livello globale, ha detto: “Ho scoperto il K-Pop nel Regno Unito e noi approviamo le persone che usano il loro stile per diffondere una nuova influenza a questa generazione. Sono sicuro che continueranno a fare grandi cose.”

Adam Lambert, l'attuale voce dei Queen, ha raccontato: “I visual del K-Pop sono straordinari. I visual sono più di qualcosa di divertente da vedere. Sono d’ispirazione. Ho visto così tanti visual incredibili dei BTS.”

Ecco il video con la conferenza stampa:

I BTS hanno pubblicato ieri, 17 gennaio, il loro nuovo singolo “Black swan”, seconda anticipazione del loro nuovo Ep: “‘Map of the soul: 7” che arriverà sui mercati il prossimo 21 febbraio. La band sudcoreana ha pubblicato un primo assaggio del seguito di “Map of the soul: persona” condividendo una clip che propone ai fan “Interlude: shadow”, brano affidato alla voce di Suga.

Il “Rhapsody Tour” farà tappa anche nel nostro Paese in occasione dell’unica tappa italiana della prossima branca europea della tournée dei Queen. Brian May, Roger Taylor e Adam Lambert si esibiranno il prossimo 24 maggio alla Unipol Arena di Bologna.