Addio a Thérèse Tanguay-Dion, madre di Céline Dion: ‘Canterò per te con tutto il cuore’

Si è spenta all’età di 92 anni Thérèse Tanguay-Dion, nota come Maman Dion, madre di Céline Dion e personaggio televisivo.

La cantante canadese ha pubblicato sui social un messaggio dedicato alla madre - scomparsa lo scorso 17 gennaio - condividendo una foto in bianco e nero della famiglia Dion che ritrae Thérèse con suo marito Adhémar-Charles Dion e i loro 14 figli. La voce di “My heart will go on”, classe 1968, è la più piccola di nove sorelle e cinque fratelli.

Céline Dion su Instagram ha comunicato la sua decisione di dedicare a Thérèse il concerto previsto ieri sera all’AmericanAirlines Arena di Miami - tappa del “Courage World Tour”, primo tour dopo dieci anni per la cantante canadese che ha pubblicato lo scorso 15 novembre il suo ultimo album dal titolo “Courage” (leggi qui la nostra recensione).

“Mamma, ti amiamo tantissimo. Dedichiamo a te lo spettacolo di stasera e io Canterò per te con tutto il mio cuore. Con amore, Céline.”

Durante il concerto di ieri sera la cantante canadese, di scena all’AmericanAirlines Arena di Miami, ha eseguito dal vivo 18 brani, tra cui sia pezzi della stessa Dion sia cover di canzoni di altri artisti. Céline Dion ha dedicato alla madre l’esecuzione della cover di “Over the Rainbow” - brano composto da Harold Arlen per il film “Il mago di Oz” del 1939 e originariamente interpretato da Judy Garland, nel ruolo di Dorothy Gale nella pellicola di Victor Fleming.

Ecco la scaletta:

It's All Coming Back to Me Now (Pandora's Box cover)

That's the Way It Is

I'm Alive

If You Asked Me To (Patti LaBelle cover)

The Power of Love (Jennifer Rush cover)

Love Can Move Mountains

Beauty and the Beast (Alan Menken cover)

You're the Voice (John Farnham cover)

Tous les blues sont écrits pour toi

To Love You More

Courage

All by Myself (Eric Carmen cover)

Imperfections

The Prayer

Because You Loved Me

Let's Dance / Another One Bites the Dust / Kiss / River Deep, Mountain High / Lady Marmalade

Bis:

My Heart Will Go On

Over the Rainbow (Harold Arlen cover)