Doors: John Densmore e Robby Krieger presto di nuovo insieme sul palco

John Densmore e Robby Krieger, rispettivamente batterista e chitarrista dei Doors, presto saranno nuovamente sul palco insieme. I già componenti della band un tempo guidata da Jim Morrison si esibiranno in occasione di un evento benefico il prossimo 23 gennaio a Los Angeles.

Densmore e Krieger suoneranno al concerto di beneficenza Homeward Bound che si terrà al Wiltern e presenteranno un set acustico a cui prenderà parte anche l’ex bassista dei Nirvana Krist Novoselic - che nel 2017 al Museum of Pop Culture di Seattle si era unito al batterista e al chitarrista dei Doors per eseguire “Light my fire” con la fisarmonica.

Il già sodale di Kurt Cobain, che lo scorso 4 gennaio ha suonato insieme ai suoi ex compagni di band Dave Grohl e Pat Smear, non sarà l’unico ospite speciale a unirsi a John Densmore e Robby Krieger. Infatti, è già emerso qualche nome di chi potrebbe interpretare le canzoni dei Doors.

Manca ancora una scaletta ufficiale ma - a margine di una recente intervista per la rivista americana Rolling Stone - Densmore ha rivelato qualche dettaglio in più sul live e, indicando l’unico requisito che un artista deve avere per prendere il posto del compianto Jim Morrison, ha detto: “Abbiamo bisogno di un cantante che indossi pantaloni di pelle. Questo è il punto.”

Tra coloro che si esibiranno all’evento insieme ai Doors, ci saranno il figlio di Willie Nelson, Micah, che interpreterà "Roadhouse Blues”, Haley Reinheart canterà "People are strange” e Dave Stewart degli Eurythmics si è candidato per eseguire “Hello, I love you”. Di quest’ultima canzone il batterista ha raccontato: “Di solito non la suoniamo dal vivo, ma che diavolo, perchè no?”.

Gli altri artisti che suoneranno sul palco durante l’evento benifico a favore dei senzatetto saranno, per esempio, Jason Mraz, Fitz and the Tantrums, Ingrid Michaelson & Maddie Poppe, Phillip Phillips e Morgxn.