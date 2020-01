Metallica, James Hetfield è pronto per la sua prima apparizione pubblica dopo il rehab

Lo scorso mese di settembre i Four Horsemen avevano annunciato di aver posticipato il loro tour in Australia e Nuova Zelanda per consentire a James Hetfield di intraprendere un percorso di riabilitazione a causa dei suoi problemi legati alla dipendenza di alcol e altre sostanze.

A distanza di qualche mese il frontman dei Metallica è pronto per la sua prima apparizione in pubblico dopo il periodo di riabilitazione. Il prossimo 30 gennaio, infatti, ci sarà l’inaugurazione dell’esposizione dal titolo "Reclaimed Rust: The James Hetfield Collection” al Peterson Automotive Museum di Los Angeles. In mostra saranno esposte anche dieci auto customizzate dello stesso Hetfield. Tra le vetture esposte, sarà possibile ammirare la Voodoo Priest, una Lincoln Zephyr del ’37, una Auburn Roadster del ’36 denominata Slow Burn, e una Ford del ’36 chiamata Iron First.

Sul sito del museo è stato pubblicato l’invito all’inaugurazione della mostra - che aprirà al pubblico il prossimo 1 febbraio - e si legge:

“Unisciti a James Hetfield e al Petersen Automotive Museum per l’inaugurazione della nostra nuova mostra, ‘Reclaimed Rust: The James Hetfield Collection’. Per la prima volta, tutte e 10 le vetture personalizzate di James saranno esposte insieme in una mostra! Scambia due chiacchiere con James Hetfield, partecipa a un'asta con oggetti esclusivi mentre sorseggi un cocktail e goditi l'incredibile nuova esposizione.”

Durante l’evento, infatti, saranno messe all’incanto due chitarre elettriche ESP in edizione limitata della serie firmata da James Hetfield, la Snakebyte bianca e la Vulture di colore nero opaco.

I Metallica, discograficamente fermi a “Hardwired... to self-destruct” del 2016, riprenderanno le attività dal vivo il prossimo 28 marzo in occasione del concerto a scopo benefico che si terrà a San Francisco, prima del tour che - stando alle date finora confermate ed elencate sul sito della band - li vedrà impegnati fino al prossimo mese di ottobre.