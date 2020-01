Al Di Meola: esce l'album-tributo ai Beatles “Across the Universe”

Il 65enne chitarrista statunitense Al Di Meola annuncia l'uscita, il prossimo 13 marzo, di “Across the Universe”, suo secondo album tributo ai Beatles dopo “All Your Life: A Tribute to the Beatles” pubblicato nel 2013.

Dice Al Di Meola del quartetto di Liverpool:

“I Beatles sono il motivo per cui suono la chitarra. Mi hanno dato la spinta per iniziare a fare musica, quindi hanno avuto un impatto decisivo sulla mia vita”.



Il primo singolo tratto dal disco è “Strawberry Fields Forever”, canzone inclusa dai Beatles nell'album “Magical Mystery Tour” pubblicato nel 1967.

Here Comes The Sun

Golden Slumbers Medley

Dear Prudence

Norwegian Wood

Mother Nature’s Son

Strawberry Fields Forever

Yesterday

Your Mother Should Know

Hey Jude

I'll Follow The Sun

Julia

Till There Was You

Here, There And Everywhere