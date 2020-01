Paul DiAnno: "Gli Iron Maiden sono solo una macchina per fare soldi e sono noiosi"

L'ex cantante degli Iron Maiden Paul Di'Anno - che ha militato nella formazione inglese dal 1978 al 1981 - si esibirà per l’ultima volta al Beermageddon Festival a Bromsgrove, in Inghilterra, il prossimo 30 agosto. Poi, come si dice, appenderà il microfono al chiodo.

Per questa importante occasione ha messo insieme una band chiamata Ides of March, che prende il nome dal brano di apertura di "Killers", il secondo album degli Iron Maiden pubblicato nel 1981. Il gruppo sarà formato alcuni ex membri della band inglese, segnatamente, i chitarristi Terry Rance e Terry Wapram e il batterista Doug Sampson. Questi musicisti sono tutti accomunati dal fatto di aver lasciato il gruppo prima dell'eponimo debutto discografico nel 1980. Il basso sarà affidato alle cure di Speed​​Harris della tribute band Hi-On Maiden.

Un comunicato stampa, ripreso da Brave Words, dice che l’addio all'attività concertistica è stato consigliato a Di'Anno direttamente dai medici, a seguito di una serie di problemi di salute che lo hanno vessato, tra le quali, un paio di battaglie contro il cancro e un ascesso al polmone.

Ha dichiarato Di’Anno:

"Sono stati quattro anni difficili nell’attesa di tornare a suonare. Spero di essere in piedi per questo spettacolo e non vedo davvero l'ora di farlo. Stare in piedi sarebbe fantastico, altrimenti, l’inferno vi arriverà con le ruote!”.

Ha aggiunto Wapram:

"Non vedo l'ora di lavorare con questi ragazzi. Le nostre strade si sono incrociate molte volte, ma non abbiamo mai suonato insieme. Dovrebbe essere una formazione killer e una notte molto speciale."

Di'Anno fu licenziato nel settembre 1981, secondo le cronache, perché il bassista e leader degli Iron Maiden Steve Harris era scontento del suo cantato e, inoltre, venne accusato di abusare con le droghe. Di'Anno nel 2013 disse invece che fu sua la decisione di andarsene.