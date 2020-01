Rival Sons dal vivo agli i-Days di Milano

Cresce il cast dei milanesi i-Days, rassegna musicale estiva originariamente nata a Bologna che ora tiene banco all’Area Expo di Rho, nella periferia di Milano. L’ultimo nome svelato in cartellone è quello dei Rival Sons, che andranno in scena sul palco del MIND Milano Innovation District sabato 13 giugno come opening act dei già annunciati Incubus e Aerosmith.

La band californiana ha pubblicato lo scorso anno “Feral Roots”, giunto sul mercato a circa tre anni di distanza dal precedente “Hollow Bones”. Il gruppo di Jay Buchanan si aggiunge a una ricca line-up che include artisti e band come i System of a Down, i Foo Fighters, Vasco Rossi e Billie Eilish.