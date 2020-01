Chemical Brothers, due live estivi in Italia

Tornano alle nostre latitudini anche la prossima estate, dopo il passaggio dello scorso mese di novembre, i Chemical Brothers, che hanno annunciato le tappe italiane del tour estivo di “No Geography”, l’ultimo capitolo discografico di Tom Rowlands ed Ed Simons, pubblicato lo scorso anno. La band di “Dig Your Own Hole” andrà in scena l’11 luglio al Bologna Sonic Park della città emiliana e il 26 luglio al Rock in Roma della Capitale. Qualche dettaglio:

ORARI BOLOGNA

Inizio concerto: ore 21.30

Apertura porte: ore 18.00

ORARI ROMA

Inizio concerto: ore 21.45

Apertura porte: ore 19.00

Prezzo del biglietto in prevendita: €40,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €46,00

I biglietti per entrambi i concerti possono essere comprati su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di sabato 18 gennaio e nei punti vendita fisici TicketOne a partire dalle ore 10.00 di lunedì 20 gennaio.

L’ultima volta che la band big beat, che nell’ultimo periodo non è stata per nulla avara di concerti nella Penisola, si è esibita in Italia è stato nel novembre 2019, con un concerto a Livorno e uno a Milano. Al concerto di Milano, andato in scena al Mediolanum Forum di Assago, c’eravamo anche noi e abbiamo provato a raccontarvelo qui.