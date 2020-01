The Band, il trailer del documentario prodotto da Scorsese

La passione del regista premio Oscar Martin Scorsese per i documentari musicali non si esaurisce mai. Ad aver l’onore di poterne contare un secondo nella loro carriera, o meglio ancora dedicato alla loro carriera, è la formazione capitanata da Robbie Robertson, The Band, che Scorsese aveva già immortalato nel 1976 nel film-concerto “The Last Waltz”, del quale è il regista, uscito due anni dopo. Questa volta il titolo del progetto è “Once Were Brothers: Robbie Robertson and the Band” e vede Scorsese nei panni di produttore, mentre la regia è affidata a Daniel Roher: il film arriverà nei cinema statunitensi il prossimo 21 febbraio e si concentra in grande parte sulla persona di Robertson, approfondendo tanto la sua esperienza nella band di “The Weight” quanto il suo percorso anteriore alla nascita della formazione nordamericana.

Non mancano all’interno del documentario – potete guardarne il trailer qui sotto - interviste agli amici e ai collaboratori del gruppo, come, tra gli altri, oltre allo stesso Scorsese, Bruce Springsteen, Eric Clapton e Van Morrison.

Lo scorso mese di novembre The Band ha festeggiato con un cofanetto il cinquantennale del suo secondo capitolo discografico, “The Band” (1969), ideale seguito di quello che è forse il disco più amato della formazione, “Music from Big Pink”.

Tra i documentari dedicati al mondo della musica del regista di “Taxi Driver” ricordiamo, tra gli altri, “No Direction Home: Bob Dylan” dedicato al leggendario cantautore di Duluth; “Shine a Light”, testimonianza dei concerti dei Rolling Stones del 2006 al Beacon Theatre di New York; e “George Harrison: Living in the Material World” sulla carriera solista dell’ex Beatles.