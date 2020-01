Rockol Awards 2019, guarda la fotogallery del backstage

Nella serata di giovedì 16 gennaio si è tenuta alla Santeria Social Club di Milano, la quarta edizione dei Rockol Awards, la cerimonia di premiazione patrocinata dalla nostra testata che vuole celebrare le migliori realtà nazionali e internazionali dell'ultimo anno secondo il voto di pubblico e addetti ai lavori.

Qui a seguire potete vedere la gallery fotografica del backstage della serata: artisti e addetti ai lavori dietro le quinte.

Caricamento gallery in corso Galleria fotografica {{ artistName }} - {{ title }} Foto di: {{ photographer }} Vai alla gallery completa {{ activePhoto.title }} Foto di: {{ activePhoto.photographer }}

Più sotto pubblichiamo la lista degli artisti che sono stati premiati :

Votazioni del pubblico:

• Miglior album di artista/gruppo italiano: “Colpa delle Favole” di Ultimo

• Miglior album di artista/gruppo internazionale: "Western Stars" di Bruce Springsteen

• Migliore live di artista/gruppo italiano: Vasco Rossi

• Miglior live di artista/gruppo internazionale: LP



Votazioni della critica:

• Miglior album di artista/gruppo italiano: “Ballate per uomini e bestie” di Vinicio Capossela

• Miglior album di artista/gruppo internazionale: “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” di Billie Eilish

• Miglior live di artista/gruppo italiano: Manuel Agnelli con Rodrigo D'Erasmo

• Miglior live di artista/gruppo internazionale: Cure



Il premio Rockol come "Miglior artista dell'anno" è stato assegnato a Fulminacci.

Ed Sheeran e Jovanotti hanno vinto il BigliettOne D’Oro attribuito da TicketOne per i tour con il maggior numero di biglietti venduti dell'anno, rispettivamente per artista straniero e italiano.

Clara Moroni ha vinto il premio speciale NUOVOIMAIE come "Musicista dell'anno".

Nel corso della serata sono intervenuti anche la Vice Presidente di PMI - Produttori Musicali indipendenti Francesca Trainini e il Direttore Divisione Musica di SIAE Matteo Fedeli.

Leggi qui il resoconto della serata.