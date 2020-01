Esce il primo singolo degli Aubreys, la nuova band di Finn Wolfhard

Lo scorso novembre si sciolsero i Calpurnia. Ora, poco più di due mesi dopo, il cantante e attore Finn Wolfhard ritorna sulla scena discografica con il primo singolo della sua nuova band, gli Aubreys, intitolato "Getting Better (otherwise)".

Negli Aubreys con Wolfhard c’è anche il suo vecchio compagno di band Malcolm Craig, la canzone è stata prodotta da Lawrence Rothman, che dice essere stata ispirata dal progetto Reatards di Jay Reatard.

La canzone è inclusa nella colonna sonora del film horror di prossima uscita interpretato da Wolfhard “The Turning”. Alla colonna sonora partecipano anche Courtney Love, Mitski, Pale Waves, Soccer Mommy, Warpaint, Kali Uchis e Kim Gordon.

“The Turning”, diretto da Floria Sigismondi, è un adattamento del racconto di Henry James del 1898 “The Turn of the Screw” (in italiano, “Il giro di vite”).