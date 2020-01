Joan As Police Woman, tour in Italia a maggio

Solo lo scorso novembre Joan As Police Woman aveva fatto tappa per presentare dal vivo, in solitaria, il triplo best “Joanthology” (leggi qui la nostra recensione) pubblicato a maggio 2019. Ora Joan Wasser, questo il suo vero nome, annuncia un nuovo tour, questa volta in trio, che allieterà il pubblico italiano il prossimo mese di Maggio.

L’occasione per i nuovi concerti è data dalla prossima pubblicazione, in Maggio, del suo secondo album di cover, “Cover Two”. Insieme a lei sul palco anche Parker Kindred alla batteria e da Jacob Silver al basso. Del nuovo album la musicista, nata a Bidderford (Maine) nel 1970, ha detto:

“Ho iniziato a lavorare su nuove cover sin dall'uscita del primo album di cover 11 anni fa! (“Cover”, pubblicato nel 2009). Ho suonato "Kiss" di Prince e la mia versione di "Out of Time" dei Blur durante il ‘Joanthology Tour’ dell'anno scorso e ho finito il disco non appena sono tornata a casa quest’inverno”.

Questo il calendario dei concerti italiani:

20 maggio – Capitol – Pordenone

21 maggio – Santeria Social Club – Milano

22 maggio – Auditorium Parco della Musica – Roma

23 maggio – Teatro Puccini – Firenze

I biglietti dei concerti saranno in vendita a partire dalle ore 10.00 di venerdì 17 gennaio sul circuito Ticketone, online ed offline.