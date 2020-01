BRIT Awards, Billie Eilish tra i performer. Ma anche…

Billie Eilish, Harry Styles, Lewis Capaldi, Mabel e Stormzy: i nomi dei performer dell’edizione 2020 dei BRIT Awards sono stati divulgati. Tutti e cinque gli artisti che calcheranno il palco della cerimonia di assegnazione dei prestigiosi premi musicali britannici sono in lizza con qualche nomination: la giovanissima popstar statunitense corre nella categoria “International Female Solo Artist”; l’ex One Direction se la gioca sui fronti “Male Solo Artist” e “Mastercard Album of the Year”; lo scozzese Lewis Capaldi, che è anche l’artista che, insieme a Dave, ha ottenuto più nomination, è in gioco nelle sezioni "Male Solo Artist", "Song of the Year", "Mastercard Album of the Year" e "Best New Artist"; Mabel ha ottenuto nomination nelle categorie “Female Solo Artist”, "Song of the Year" e “Best New Artist”; Stormzy, infine, corre per “Male Solo Artist”, “Song of the Year” e “Mastercard Album of the Year”. La lista completa di tutte le nomination ve la avevamo già riferita: per un ripasso, la trovate qui.

L’edizione 2020 dei BRIT si svolgerà martedì 18 febbraio alla O2 Arena di Londra con l’obiettivo, come da tradizione, di premiare il meglio della musica pubblicata Oltremanica – a eccezione dei premi internazionali – nell’ultimo anno.

Tra gli esclusi c’è chi, con la sua proverbiale umiltà, ha manifestato una certa sorpresa…