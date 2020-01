Primavera Sound 2020: Strokes, Bauhaus, Iggy Pop, Massive Attack. La line-up completa

Lo staff del Primavera Sound, il celebre festival nato a Barcellona nel 2001, ha infine annunciato il cast che andrà a comporre l’edizione 2020 della rassegna, da molti considerata anticipatrice, in termini di line-up, dei grandi festival europei della bella stagione, grazie anche al privilegio della posizione di unico grande festival pre-estivo del Vecchio Continente. Ebbene, se lo scorso anno il Primavera aveva privilegiato le artiste donne e la variazione negli stili musicali, con nomi come Future, Cardi B, Janelle Monáe, Fka Twings, Charli XCX, la catalana Rosalía e molti altri, questa volta la kermesse che anima il Parc del Fòrum, affacciato sulla costa spagnola, è tornata su nomi più classici, anche sull’onda di recenti ritorni di scena come quello dei Bauhaus e degli Strokes - la band di Julian Casablancas ha annunciato l'arrivo di un nuovo album -, entrambi in cartellone. Insieme a loro, Iggy Pop – che lo scorso anno aveva fatto capolino in un altro festival della Penisola iberica, il Mad Cool di Madrid -, i Massive Attack, Lana Del Rey, Beck, i National, i Pavement (già annunciati nelle scorse settimane), i texani Cigarettes After Sex, le Bikini Kill, Mavis Staples, King Krule, rapper più consolidati come Tyler, The Creator e più freschi come Little Simz e Young Thug. C’è chi torna al Primavera dopo esservi già passato lo scorso anno, come Kurt Vile, e c’è chi arriva dall’Italia: sarà Iosonouncane a rappresentare il tricolore a Barcellona.

Per la line-up completa del Primavera Sound 2020, previsto quest’anno dal 3 al 7 giugno, vi rimandiamo ai canali ufficiali del festival, dove trovate anche tutti i dettagli sui prezzi dei biglietti e degli abbonamenti per accedere al Parc del Fòrum.