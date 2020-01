RadioMediaset, pronta al debutto la piattaforma digitale United Music

Debutterà il prossimo 19 gennaio sul mercato italiano United Music, piattaforma audio digitale del gruppo Mediaset: il servizio, accessibile presso il sito unitedmusic.com e tramite app (anche compatibile con i sistemi Android Auto e Apple Car Play), oltre che sui principali smart speaker, raggrupperà oltre 150 digital radio con playlist curate editorialmente e non generate da algoritmi. L'operazione è caratterizzata anche da canali tematici dedicati a singoli artisti che abbiano spostato l'iniziativa, come - al monento - Bob Sinclar, David Morales e Sananda Maitreya.

"Nel futuro di United Music saranno previste le produzioni di serie Podcast originali ed aggregati inerenti ai temi musicali presenti nel bouquet", ha spiegato il direttore di United Music Mario Volo: "L’ampliamento del numero di canali tematici e di nuovi generi è previsto anche per tutto il 2020, andando di fatto ad arricchire la già ampia offerta. United Music svilupperà nuove modalità di richiesta musicale e di contenuti da parte dell’ascoltatore, che potrà così ottenere un servizio sempre più personalizzato".

"Siamo molto orgogliosi di lanciare questo progetto innovativo nel mondo del digital audio, al quale stiamo lavorando con passione e dedizione da circa due anni", ha aggiunto l'ad di RadioMediaset Paolo Salvaderi: "Il nostro modello di business è basato al momento sulla raccolta pubblicitaria e la nostra ambizione, dopo aver lanciato UM in Italia, è di entrare a livello internazionale in altri Paesi. Infatti siamo già presenti su tutti i digital store e abbiamo già sviluppato la tecnologia per supportare le varie versioni internazionali della nostra piattaforma. In sintesi possiamo affermare che la sfide del futuro per noi sono già partite".