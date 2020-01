Bon Jovi, nuovo album e tour con Bryan Adams

Si intitola semplicemente "Bon Jovi 2020", come l'album di prossima uscita, ma il tour della band guidata dal rocker di origini italiane è molto particolare. Perché ad affiancare Jon Bon Jovi & co ci sarà un altro cantante della sua generazione: niente meno che Bryan Adams. Il tour si svolgerà nei mesi di giugno e luglio, ma purtroppo solo in America - e Bryan Adams sarà presente in 16 su 18 date.

Il disco di Bon Jovi non ha ancora una data di uscita, ma è certo che chi comprerà un biglietto del tour avrà una copia anche di "Bon Jovi 2020". Il disco segue "This house is not for sale" del 2016. A proposito del titolo, Jon Bon Jovi ha spiegato, altrettanto semplicemente

Il 2020 è anno di elezioni, quindi perché no?

Questo l'itinerario di "Bon Jovi 2020"

10 giugno - Tacoma, WA - Tacoma Dome

11 giugno - Portland, OR - Moda Center

13 giugno - Sacramento, California - Golden 1 Centre

16 giugno - San Jose, CA - SAP Center a San Jose

18 giugno - Los Angeles, CA - Il Forum

20 giugno - Las Vegas, NV - T-Mobile Arena (Senza Bryan Adams)

23 giugno - San Antonio, TX - AT&T Center

25 giugno - Dallas, TX - American Airlines Center

26 giugno - Tulsa, OK - Centro BOK

10 luglio - Toronto, ON - Scotiabank Arena (Senza Bryan Adams)

14 luglio - Newark, NJ - Prudential Center

16 luglio - Boston, MA - TD Garden

19 luglio - Detroit, MI - Little Caesars Arena

21 luglio - Chicago, IL - United Center

23 luglio - St. Louis, MO - Enterprise Center

25 luglio - Washington, DC - Capital One Arena

27 luglio - New York, NY - Madison Square Garden

28 luglio - New York, NY - Madison Square Garden