Elodie: da Neffa a Fabri Fibra, tutte le collaborazioni del nuovo album

Tassello dopo tassello, Elodie continua a svelare i dettagli relativi a quello che sarà il suo nuovo album, che uscirà in concomitanza con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020. I dettagli dell'operazione ve li abbiamo già raccontati qualche giorno fa qui: in breve, la cantante romana pubblicherà il suo disco solo in digitale il 31 gennaio, ma senza "Andromeda", la canzone - scritta da Mahmood e Dardust - che presenterà in gara al Festival. Così, uscendo il venerdì prima dell'inizio della manifestazione, con una settimana d'anticipo rispetto ai dischi degli altri concorrenti (la maggior parte dei cantanti farà uscire l'album il 7 febbraio), Elodie punta a conquistare la vetta della classifica dei dischi più venduti della settimana: obiettivo che centrerebbe il giorno prima della finale del Festival, prevista per l'8 febbraio. "This is Elodie", questo il titolo dell'album, uscirà poi in formato fisico il 7 e oltre ai brani già contenuti nell'edizione digitale ci sarà anche "Andromeda". Il disco è all'insegna dei duetti e delle collaborazioni: i nomi degli ospiti sono stati svelati dalla cantante sui social.

Si va dagli stessi Dardust e Mahmood a Gemitaiz, passando per Marracash, Takagi & Ketra, Fabri Fibra, Neffa, Margherita Vicario, Lazza, Low Kidd, Ernia, Big Fish, Michele Bravi, Gué Pequeno, Ghemon e Generic Animal. Questa la tracklist di "This is Elodie", con i nomi dei cantanti che duettano con lei nelle varie tracce e dei produttori:

"Andromeda" (prod. Dardust)

"Non è la fine" (con Gemitaiz, prod. Jason Rooney)

"Vocale #1"

"Margarita" (con Marracash, prod. Takagi & Ketra)

"Lupi mannari" (prod. Zef)

"Mal di testa" (con Fabri Fibra, prod. Neffa)

"Sposa" (con Margherita Vicario, prod. Dade)

"Vocale #2"

"Vado a ballare da sola" (con Lazza & Low Kidd, prod. Lazza & Low Kidd)

"Apposta per noi" (prod. Michele Canova)

"Superbowl" (prod. Francesco "Katoo" Catitti)

"Diamanti" (con Ernia, prod. Big Fish)

"Lontano" (prod. Big Fish)

"Vocale #3"

"Nero Bali" (con Michele Bravi e Gué Pequeno, prod. Dardust e Mace)

"Rambla" (con Ghemon, prod. Davide Simonetta)

"Pensare male" (con i Kolors, prod. Daddy's Groove & Stash)

"Niente canzoni d'amore" (prod. Marco Zangirolami)

"In fondo non c'è" (prod. Generic Animal)



Dopo Sanremo, Elodie si esibirà dal vivo a Roma e Milano: qui le informazioni sui concerti.