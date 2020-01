Grammy Awards 2020: Aerosmith e Run-DMC di nuovo insieme sul palco

Gli Aeosmith e i Run-DMC di nuovo insieme, a distanza di quasi trentacinque anni dalla collaborazione sulla rivisitazione rap-rock di "Walk this way" che nella seconda metà degli Anni 80 spedì il gruppo hip hop statunitense in cima alle classifiche e rilanciò la band guidata da Steven Tyler dopo un periodo poco felice della loro carriera. Il prossimo 26 gennaio le due formazioni si ritroveranno a condividere il palco in occasione della cerimonia di consegna dei Grammy Awards 2020, in programma allo Staples Center di Los Angeles.

Per l'occasione, Aerosmith e Run-DMC proporranno un medley dei loro più grandi successi e, secondo quanto riferisce la rivista di intrattenimento "Variety", faranno ascoltare insieme proprio quella versione ormai celebre di "Walk this way", che - anche grazie allo zampino di Rick Rubin, produttore dei Run-DMC in quel periodo - successivamente spinse altri artisti a mischiare rap e rock.