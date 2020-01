Concerti, Paolo Conte al Lucca Summer Festival

Il nome del cantautore astigiano va ad aggiungersi al cartellone del Lucca Summer Festival 2020, accanto a quelli di Céline Dion, Cat Stevens, Paul McCartney, Lynyrd Skynyrd e Ben Harper. Paolo Conte - che porterà la sua musica dal vivo in Italia anche a Padova il prossimo 21 marzo e a Sanremo il 30 aprile - sarà infatti in concerto nella città toscana il prossimo 24 luglio per lo spettacolo che andrà in scena presso Piazza Napoleone di Lucca.

I biglietti per il live saranno in vendita dalle ore 10 del prossimo 16 gennaio su TicketOne e sul sito di D'Alessandro e Galli.

Il 9 novembre 2018 Paolo Conte ha dato alle stampe l’album dal vivo “Live in Caracalla – 50 years of Azzurro”, registrato nel celebre sito romano, accompagnato dall’orchestra, nell’ambito dei festeggiamenti per il cinquantennale della prima hit del cantautore astigiano, “Azzurro”, interpretata da Adriano Celentano. Alla pubblicazione del disco live ha fatto seguito un tour che lo ha portato a esibirsi in diversi teatri europei.