Giovanni Truppi, in arrivo la canzone con Niccolò Fabi che anticipa il nuovo Ep

Il cantautore napoletano ha annunciato l’uscita dell’Ep “5”, che segue la pubblicazione dell’album “Poesia e civiltà” (leggi qui la nostra recensione) uscito a marzo 2019, e arriverà sui mercati il prossimo 31 gennaio. Giovanni Truppi presenterà un assaggio del nuovo disco condividendo la canzone “Conoscersi in una situazione di difficoltà” in duetto con Niccolò Fabi che sarà disponibile da venerdì 17 gennaio.

Il progetto, già anticipato dalla canzone “Mia” in collaborazione con Calcutta, presenterà altri duetti - come quello con La Rappresentante di Lista per il brano “Due Segreti” e quello con Brunori Sas sull’inedito “Procreare” - e un nuovo brano dal titolo “Il tuo numero di telefono”.

La nuova pubblicazione di Truppi sarà accompagnato da un fumetto dal titolo “Cinque”, edito da Coconino Press, disponibile dal 30 gennaio con in allegato il disco contenente i 5 brani. Ad ideare ed illustrare il progetto 6 differenti disegnatori: Fulvio Risuleo e Antonio Pronostico per “Mia”, Cristina Portolano per “Conoscersi in una situazione di difficoltà”, Piero Scarnera per “Due segreti”, Mara Cerri per “Procreare” e Zuzu per “Il tuo numero di telefono”.

Il prossimo 23 gennaio proseguirà il tour del cantautore, classe 1981, con la data ai Magazzini Generali di Milano prima dei live previsti al Teatro Bibiena di S. Agata Bolognese (BO) il 25 gennaio, allo Studio Foce di Lugano il 7 febbraio e al Teatro Sociale di Piangipane (Ravenna) il 28 febbraio.

Ecco la copertina di "5" e, di seguito la canzone, "Mia" di Giovanni Truppi in duetto con Calcutta: