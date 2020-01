Come i Pearl Jam hanno cambiato la vita di Brunori Sas

"Cip!" di Dario Brunori è la prima uscita discografica italiana importante del 2020. Un disco "corale", come l'ha definito lo stesso cantautore il cui centro è “l’Uomo, non gli uomini” - trainato dalla ballata "Per due come noi". Alcune influenze stilisticche di Brunori Sas sono evidenti ed è lui stesso a raccontarle per primo: il Dalla di "Com'è profondo il mare", per esempio. Altre vi potrebbero stupire: i Notwist o i Pearl Jam.

Abbiamo incontrato Dario Brunori e gli abbiamo chiesto quali sono i dischi e il concerto che gli hanno cambiato la vita.

"Non c'è un disco che mi ha cambiato la vita, ma dischi che ti cambiano varie fasi della vita", spiega. E cita "Neon golden" dei Notwist "Perché all'università mi ha fatto capire che c'era altra musica". E poi "Vs.", il secondo disco dei Pearl Jam: "Sono un vecchio rockettaro", racconta. E poi spiega la scelta di un disco-capolavoro ma forse sottovalutato della discografia dei Pearl Jam "Ci trovavo un'urgenza che non c'era in 'Ten', bel disco ma troppo prodotto. Mi sembrava avessero premuto "rec" e suonare. Al tempo non sapevo molto l'inglese, non capivo le parole ma capivo quello che mi stava dicendo Eddie Vedder".

Ecco il video con il racconto dei dischi della vita di Dario Brunori: