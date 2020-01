Bruce Springsteen visto e raccontato dai fan

Tutti gli amanti della musica di Springsteen hanno un aneddoto, un momento rivelatorio: quello in cui la loro vita di ascoltatori - e non solo - è stata cambiata dalla sua musica, da un suo concerto, da una sua canzone, da un incontro. E i fan del Boss amano raccontare.

Storie e foto del Boss sono raccolte in "For You - Original Stories and Photographs by Bruce Springsteen's Legendary Fans", libro curato da Lawrence Kirsch, originariamente pubblicato nel 2007 e recentemente ristampato dopo 10 anni di irreperibilità. La bibliografia su Springsteen è sterminata: vai dai saggi accademici alle biografie (compresa ovviamente quella ufficiale, "Born to run"), ad analisi di aspetti specifici della sua produzione: la sua scrittura, il suo rapporto con alcuni temi come le donne e la religione. Ma questo libro è diverso: Kirsch ha scelto oltre 200 storie di fan da 30 paesi, tra le 1500 che gli sono arrivate, assieme ad oltre 400 foto. Il tutto è raccolto per decenni, ed impaginato su carta patinata e copertina rigida.

Rockol vi offre una gallery di queste foto, in esclusiva

Caricamento gallery in corso Galleria fotografica {{ artistName }} - {{ title }} Foto di: {{ photographer }} Vai alla gallery completa {{ activePhoto.title }} Foto di: {{ activePhoto.photographer }}

Il prezzo del libro è importante (87 dollari, si ordina qua, su ForyouBrucebook.com), ma per i fan del Boss è un piccolo gioiello, uno scrigno di perle e racconti in cui ritrovarsi. Ne rimangono circa 500 copie disponibili