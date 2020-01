Slipknot, ecco il cortometraggio ‘Pollution’. Video

‘Pollution’ è il titolo del nuovo cortometraggio presentato dalla formazione di Des Moines, diretto da Shawn “Clown” Crahan. Gli Slipknot hanno annunciato l’uscita del nuovo video, della durata di 20 minuti, sui social attraverso un messaggio del co-fondatore della band di “Iowa”.

Per presentare il suo lavoro, il percussionista del gruppo dello Iowa ha scritto:

“Ho deciso di realizzare un cortometraggio che porti lo spettatore a mettere in discussione la propria stessa esistenza, qui in questa realtà. Quando ti corichi nel tuo letto, accanto alla persona che ami, ti chiedi mai - è possibile che questa persona possa tagliarmi la gola mentre dormo?”.

Il cortometraggio è stato anticipato da una serie di brevi clip pubblicate dagli Slipknot nei giorni scorsi (disponibili sui canali social della band), ognuna delle quali è stata accompagnata da un titolo: "Fertilization Deployment”, "The New Individual”, "The Esoteric Oneself or Someone”, “Dreams of Crops”, "Matured Ovule”, "Fertilization Evacuation”, "Allure of Indignation" e "Death Because of Death”.

Il filmato è infatti suddiviso in sezioni e presenta al suo interno anche il video che accompagna la canzone degli Slipknot “Nero Forte”, pubblicato lo scorso 16 dicembre e diretto sempre da Shawn “Clown” Crahan. Al termine del cortometraggio è proposto come tema musicale il pezzo “Death because of death”, che spiega il titolo dell’ultima clip condivisa precedentemente. Entrambe le succitate canzoni sono tratte dall’ultimo disco del gruppo capitanato da Corey Taylor, “We are not your kind” ( leggi qui la nostra recensione ), uscito lo scorso 9 agosto.La pubblicazione del cortometraggio coincide con l’inizio del tour europeo degli Slipknot che faranno tappa anche in Italia. La formazione di “All hope is gone” sarà infatti di scena a Milano il prossimo 11 febbraio in occasione del concerto al Forum di Assago (Milano).