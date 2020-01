Pink Floyd, stasera in tv il documentario ‘Pink Floyd: Behind The Wall’

Questa sera, 15 gennaio, andrà in onda alle 23.25 il documentario “Pink Floyd: Behind The Wall”. Attraverso interviste inedite e rari filmati la pellicola diretta da Sonia Anderson propone un ritratto della formazione di David Gilmour e Roger Waters e ripercorre la storia dei Pink Floyd, dai loro inizi al successo di “Dark Side of the Moon”.

Il documentario, originariamente uscito nel 2011, è stato reso disponibile su RaiPlay lo scorso 26 novembre in occasione dei quarant’anni dalla pubblicazione di uno dei dischi simbolo della carriera della band nata dal genio di Syd Barrett, “The Wall”.

A partire dallo scorso 4 novembre Rockol ha dedicato una retrospettiva all’album che - con brani come, tra gli altri, “Another Brick in the Wall”, “Hey You”, “Vera” e “Comfortably Numb” - ha segnato la storia della musica leggera.