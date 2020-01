Marco Masini annuncia l’uscita dell'album e tre nuove date del tour

“Masini +1, 30th Anniversary” è il titolo del nuovo album del cantautore toscano che conterrà quindici duetti e quattro tracce inedite, tra cui la canzone “Il confronto” che Marco Masini, in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, presenterà sul palco del Teatro Ariston. Il disco - in arrivo sul mercato il prossimo 7 febbraio - sarà disponibile in formato CD digipack e in edizione speciale numerata da mille pezzi che includerà, oltre al formato fisico dell’album, anche un doppio Lp, una foto autografata, una bandana personalizzata, un ciondolo tau e un tour pass (non valido come titolo d’ingresso ai concerti).

Il nuovo album di Marco Masini proporrà quattro nuove tracce e canzoni dell’artista reinterpretati con colleghi e amici - AllMusicItalia, facendo alcuni nomi delle voci che duetteranno con il cantautore nel disco, aveva citato Ambra, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Francesco Renga e Umberto Tozzi e Giusy Ferreri.

Oltre a svelare la data di pubblicazione di “Masini +1, 30th Anniversary”, il cantautore di “Bella stronza” ha annunciato tre nuove date per il tour che prenderà il via il prossimo aprile e che vedrà Masini impegnato sui palchi dei principali teatri italiani ed europei.

Il prossimo 19 maggio l'artista sarà di scena al Politeama Genovese di Genova, il 24 maggio tonerà al Teatro Verdi di Firenze e il 28 maggio sarà al Teatro degli Arcimboldi di Milano per una seconda data.

I biglietti per i nuovi concerti saranno disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di mercoledì 15 gennaio su TicketOne e presso i punti vendita abituali.

Ecco il calendario del tour con le date, a oggi, confermate:

3 aprile – MONS – Théâtre Royal de Mons

4 aprile – LIEGI – Forum de Liège

15 aprile – ZURIGO – Kaufleuten Club

16 aprile – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

18 aprile – ANCONA – Teatro delle Muse

25 aprile – BRESCIA – Dis Play

29 aprile – ASSI

SI – Teatro Lyrick

30 aprile – BOLOGNA – EuropAuditorium

2 maggio – ROMA – Auditorium Parco della Musica

9 maggio – TORINO – Teatro Colosseo

12 maggio – VENEZIA – Teatro Goldoni

15 maggio – FIRENZE – Teatro Verdi

16 maggio – FIRENZE – Teatro Verdi

18 maggio – PARMA – Teatro Regio

19 maggio – GENOVA – Politeama Genovese

22 maggio – LECCE – Teatro Politeama Greco

24 maggio – FIRENZE – Teatro Verdi

28 maggio – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

Di seguito la copertina del nuovo disco: